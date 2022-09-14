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18 минут назад

Жена и любовница Пьера Нарцисса подрались на вечере памяти певца

Елена Прошина

13 сентября в Москве прошёл вечер памяти Пьера Нарцисса, который в июне умер от остановки сердца. На мероприятии произошёл скандал – бывшая жена певца Валерия Калачева набросилась с кулаками на его любовницу Ксению Грин. Об этом сообщает «СтарХит».

По словам близкого друга и концертного директора Пьера Нарцисса Сергея Дворцова, на вечер памяти были приглашены только ближайшие друзья покойного. Ближе к концу мероприятия пришла Ксения Грин, предположительно нетрезвая. Сначала жене певца удалось прогнать девушку, но позже последняя вернулась и стала угрожать присутствующим.

«Грин стала угрожать мне и Валерии, все было в пьяном бреду. После этого Лера не выдержала и пошла разбираться. Сначала все было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Все это закончилось нарядом полиции. Валерия написала заявление, Грин тоже — обвинила Леру в нанесении побоев. Вот так прошел вечер памяти Пьера...», – рассказал Сергей Дворцов.

Ранее Сергей Дворцов заявил, что вдова Пьера Нарцисса продолжит творчество певца.

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