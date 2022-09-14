Жена и любовница Пьера Нарцисса подрались на вечере памяти певца

«Грин стала угрожать мне и Валерии, все было в пьяном бреду. После этого Лера не выдержала и пошла разбираться. Сначала все было на словах, потом завязалась драка. Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Все это закончилось нарядом полиции. Валерия написала заявление, Грин тоже — обвинила Леру в нанесении побоев. Вот так прошел вечер памяти Пьера...», – рассказал Сергей Дворцов.