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1 час назад

TMZ: Ким Кардашьян заработала на скандальном секс-видео $1,5 миллиона

Газета.Ru

Бизнесвумен Ким Кардашьян заработала со скандального секс-видео с ее участием $1,5 миллиона. Об этом сообщает издание TMZ.

Ким Кардашьян заработала на скандальном секс-видео
Фото: соцсетисоцсети

На сайте опубликовали документ от генерального директора компании Vivid Entertainment, в котором было указано, что ролик принес $1,5 миллиона. С момента публикации скандального видео с участием Ким Кардашьян и ее бывшего парня Рэя Джея прошло 15 лет.

Бывший партнер Ким Кардашьян Рэй Джей обвиняет в скандале мать модели Крис Дженнер. По его словам, Крис Дженнер разработала пиар-кампанию, чтобы привлечь больше зрителей к просмотру реалити-шоу о семье Кардашьян. Она заранее его попросила подписать контракт и выполнять инструкции. Пара сняла три версии секс-видео для того, чтобы выбрать то, где дочь Дженнер смотрится лучше.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст заявил, что развелся с Ким Кардашьян из-за «зависимости от порно».

Шоу-бизнес,Крис Дженнер,Ким Кардашьян,
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