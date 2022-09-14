Ким Кардашьян заработала на скандальном секс-видео

Бизнесвумен Ким Кардашьян заработала со скандального секс-видео с ее участием $1,5 миллиона. Об этом сообщает издание TMZ.

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На сайте опубликовали документ от генерального директора компании Vivid Entertainment, в котором было указано, что ролик принес $1,5 миллиона. С момента публикации скандального видео с участием Ким Кардашьян и ее бывшего парня Рэя Джея прошло 15 лет.

Бывший партнер Ким Кардашьян Рэй Джей обвиняет в скандале мать модели Крис Дженнер. По его словам, Крис Дженнер разработала пиар-кампанию, чтобы привлечь больше зрителей к просмотру реалити-шоу о семье Кардашьян. Она заранее его попросила подписать контракт и выполнять инструкции. Пара сняла три версии секс-видео для того, чтобы выбрать то, где дочь Дженнер смотрится лучше.