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1 час назад

Галкин похвастался отдыхом в Новой Зеландии без Пугачевой

Никита Бородкин

Юморист Максим Галкин опубликовал видео с отдыха на горнолыжном курорте в Новой Зеландии. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях комик показал, как катается со склона на лыжах.

Галкин похвастался отдыхом в Новой Зеландии без Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Классная каталка получилась в Новой Зеландии», — подписал он публикацию.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин осудил действия России на Украине и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Певица вернулась в Москву в конце лета — 1 сентября она отвела близняшек Лизу и Гарри в школу. Комик же отправился в Новую Зеландию, где выступил с несколькими концертами, а после решил отдохнуть.

Пугачева призналась, что не любит уезжать из дома

Ранее сообщалось, что Галкин может прилететь на родину к 18 сентября — в этот день Лиза и Гарри отмечают свой день рождения.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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