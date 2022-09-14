Галкин похвастался отдыхом в Новой Зеландии без Пугачевой

Юморист Максим Галкин опубликовал видео с отдыха на горнолыжном курорте в Новой Зеландии. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях комик показал, как катается со склона на лыжах.
«Классная каталка получилась в Новой Зеландии», — подписал он публикацию.
Напомним, что после начала спецоперации Галкин осудил действия России на Украине и уехал из страны вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Певица вернулась в Москву в конце лета — 1 сентября она отвела близняшек Лизу и Гарри в школу. Комик же отправился в Новую Зеландию, где выступил с несколькими концертами, а после решил отдохнуть.
Ранее сообщалось, что Галкин может прилететь на родину к 18 сентября — в этот день Лиза и Гарри отмечают свой день рождения.