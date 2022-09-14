Киркоров назвал обжорство своим главным грехом

Певец Филипп Киркоров в беседе с Prozvezd.info признался в своей зависимости от вредной еды.
По словам артиста, он страдает из-за того, что любит вкусно поесть. «Главный мой грех – это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь!» — поделился он.
Киркоров уточнил, что симпатизирует газированным напиткам и мучному, из-за чего постоянно поправляется.
При этом исполнитель уточнил, что сам он не умеет готовить. «Кулинария – не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени», — отметил он.
Киркоров объяснил, что периодически пытается сесть на жесткую диету, чтобы сбросить вес. Однако он не может справиться с зависимостью и срывается.