Киркоров назвал обжорство своим главным грехом

По словам артиста, он страдает из-за того, что любит вкусно поесть. «Главный мой грех – это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь!» — поделился он.

При этом исполнитель уточнил, что сам он не умеет готовить. «Кулинария – не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени», — отметил он.