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38 минут назад

Киркоров назвал обжорство своим главным грехом

Газета.Ru

Певец Филипп Киркоров в беседе с Prozvezd.info признался в своей зависимости от вредной еды.

Киркоров назвал обжорство своим главным грехом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, он страдает из-за того, что любит вкусно поесть. «Главный мой грех – это обжорство! Этим я грешу всю свою жизнь!» — поделился он.

Киркоров уточнил, что симпатизирует газированным напиткам и мучному, из-за чего постоянно поправляется.

При этом исполнитель уточнил, что сам он не умеет готовить. «Кулинария – не моя стихия. У меня есть свита, которая мне готовит. А у меня самого, к сожалению, очень мало свободного времени», — отметил он.

Киркоров объяснил, что периодически пытается сесть на жесткую диету, чтобы сбросить вес. Однако он не может справиться с зависимостью и срывается.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,
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