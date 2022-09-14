Актриса Бочкарева после скандала с наркотиками стала учителем

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева после скандала с наркотиками устроилась учителем в общеобразовательную школу. Об этом сообщает издание dni.ru.

После получения административного штрафа артистка некоторое время проработала в МХТ им. Чехова, но после уволилась. В одной из мытищинских школ, рассказали очевидцы, недавно состоялось первое собрание кинокружка, который будет вести Бочкарева.

Бочкарева недавно окончила режиссерские курсы у кинематографиста Владимира Хотиненко, преподавала в летнем кинолагере с другими коллегами.