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2 часа назад

Меган Маркл со странным предметом под платьем заподозрили в предательстве семьи

Lenta.ruиещё 3

Пользователи соцсетей усмотрели странный предмет под платьем жены принца Гарри Меган Маркл на поминках Елизаветы II и заподозрили ее в предательстве королевской семьи. Об этом сообщает Page Six.

Меган Маркл заподозрили в предательстве семьи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В сети распространилась фотография герцогини Сассекской во время церемонии прощания с королевой Великобритании, на которой она запечатлена в длинном черном платье вместе с супругом, а также герцогами Корнуолльскимими Уильямом и Кэтрин. Внимание юзеров привлек небольшой квадратный предмет, расположенный под подолом юбки Маркл в районе талии.

В Twitter предположили, что это могло быть устройство, которое Маркл использовала для записи разговоров членов королевской семьи в день траура, чтобы впоследствии продать материалы стриминговой платформе Netflix для нового документального фильма. «Неужели Меган Маркл пронесла с собой микрофон и пользуется смертью королевы для своего реалити-шоу на Netflix?» — возмутился автор одного из постов.

Однако близкий к Маркл источник заявил, что данная информация — всего лишь слухи. «Это безумие несомненно вредит ей. Конечно, на ней не было никакого микрофона», — сообщил анонимный собеседник издания.

10 сентября принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл прибыли в Виндзорский замок, чтобы поприветствовать толпы собравшихся британцев, желающих отдать дань памяти королевы. Это стало первым совместным публичным появлением Уильяма, Кейт, Гарри и Меган после Дня Содружества 9 марта 2020 года.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

Шоу-бизнес,Елизавета II,Кейт Миддлтон,Netflix,
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