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3 часа назад

Мать Пьера Нарцисса запретила его вдове проводить вечер памяти

Никита Бородкин

Вдова Пьера Нарцисса Виктория Калачева провела вечер памяти исполнителя вопреки запретам его матери. Как сообщает «МК», накануне мероприятия женщины поругались.

«Дошло до того, что она начала обзываться — не буду произносить эти слова. Все это привело к тому, что мне пришлось ее заблокировать, потому что от нее по телефону все сыпалось и сыпалось», — заявила экс-супруга Нарцисса.

Отметим, что на мероприятие пришли артисты из «Фабрики звезд» и близкие друзья Нарцисса. Немалую помощь в проведении вечера памяти оказал и глава Чечни Рамзан Кадыров, который был хорошо знаком с семьей покойного.

Напомним, 45-летний Пьер Нарцисс умер 21 июля во время операции. Певец страдал от хронической формы подагры, из-за чего у него отказали почки. В ходе вынужденного операционного вмешательства у исполнителя остановилось сердце. Похоронили его на родине, в Камеруне, в семейном склепе.

Шоу-бизнес,Видео,Пьер Нарцисс,Рамзан Кадыров,
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