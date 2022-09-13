На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистам

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале
«Хочу... предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», — пригрозил министр.
Накануне украинский певец Андрей Данилко, известный под женским псевдонимом Верка Сердючка, высказался об оставшихся в России артистах с Украины: «Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю».