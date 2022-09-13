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1 час назад

На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистам

Lenta.ru

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что народные артисты страны, которые поддерживают Россию, скоро будут лишены званий. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале

На Украине пригрозили поддерживающим Россию артистам
Фото: ReutersReuters

«Хочу... предупредить, что все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», — пригрозил министр.

Накануне украинский певец Андрей Данилко, известный под женским псевдонимом Верка Сердючка, высказался об оставшихся в России артистах с Украины: «Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю».

Шоу-бизнес,Регина Тодоренко,Андрей Данилко,Наташа Королева,Александр Ткаченко,
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