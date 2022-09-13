Певица Лайма Вайкуле попросила помолиться за нее на фоне рецидива рака

Фото: Валерий Левитин/РИА «Новости» Валерий Левитин/РИА «Новости»

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала слухи о том, что у нее случился рецидив рака. Она призвала журналистов и поклонников помолиться за ее здоровье, пишет «СтарХит».

Отмечается, что в последние месяцы СМИ внимательно следили за сообщениями о здоровье певицы. Интерес журналистов вызвали слухи о том, что Вайкуле случился рецидив рака. Сведения об этом подкреплялись тем, что звезда на протяжении значительного времени лечилась в США.

На концерте в честь композитора Раймонда Паулса журналистам удалось взять у нее короткое интервью. Певица не пожелала рассказать о своих дальнейших планах. Она пояснила, что пока не знает точно, вернется ли в Штаты или останется в Латвии.

Кроме того, Вайкуле призналась, что очень переживает из-за эпидемии коронавируса. Она принимает все необходимые меры предосторожности, в частности, делает прививки.