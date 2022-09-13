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47 минут назад

Платье оголило грудь актрисы на сцене премии «Эмми»

Lenta.ru

Американская актриса Александра Даддарио случайно показала грудь на 74-й телевизионной премии «Эмми-2022». Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Платье оголило грудь актрисы на сцене премии «Эмми»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

36-летняя знаменитость посетила церемонию вручения в бежевом платье из прозрачной ткани модного дома Dior, которые было покрыто блестящими стразами. При этом она не надела нижнее белье. На размещенных кадрах видно, что, когда Даддарио вышла на сцену, папарацци успели запечатлеть ее обнаженную грудь, которую она вскоре попыталась прикрыть руками.

Известно, что телезвезда вместе с коллегами получала награду за картину «Белый лотос», которая победила в номинации «Лучший мини-сериал или антология».

В марте американская теннисистка Винус Уильямс посетила церемонию вручения премии «Оскар» в откровенном наряде и оконфузилась аналогичным образом. Спортсменка появилась в макси-платье бренда Elie Saab с глубоким фигурным декольте. Знаменитость позировала фотографам, не заметив, что лиф случайно оголил ее грудь при наклоне вперед.

Шоу-бизнес,Александра Даддарио,Винус Уильямс,
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