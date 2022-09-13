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1 час назад

Звезда порно пожаловалась на блокировку ее счета в банке

Lenta.ru

Известная американская порноактриса Алана Эванс (Alana Evans) рассказала, что банк Wells Fargo внезапно решил закрыть ее счета, сочтя ее клиентом с высокой степенью риска. В статье, опубликованной в Daily Beast, звезда фильмов для взрослых предположила, что решение кредитной организации было обосновано тем, что она работает в секс-индустрии.

Звезда порно пожаловалась на блокировку ее счета в банке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Эванс, письмо о грядущей блокировке счетов она получила по почте.

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«После 30 лет наших отношений, после того как мы прошли огонь и воду, мой банк захотел бросить меня, потому что по какой-то причине я оказалась клиентом, несущим риск», — пожаловалась порнозвезда.

Представители Wells Fargo в разговоре по телефону не стали называть Эванс точную причину, по которой ее счета решили заблокировать. Спустя несколько дней порноактриса получила письмо с извинениями от банка, в котором также сообщалось, что счета порноактрисы не будут блокировать.

Однако позже с Эванс связалась представитель вице-президента банка Дерека Флауэрса, которая сообщила, что письмо о разморозке счетов было ошибочным и организация все-таки перестанет с ней сотрудничать. «Когда я спросила, почему, мне сказали, что я обострила свою проблему тем, что ранее написала о ней Флауэрсу. Я заставила вмешаться в ситуацию его офис. Его сотрудники произвели свою "оценку риска" и сделали вывод, что я не получу доступ к своим счетам», — объяснила порнозвезда.

Она отметила, что была клиентом Wells Fargo в течение 30 лет и никогда не доставляла организации проблем. Эванс также выразила уверенность в том, что порноактеры должны быть защищены от предубеждений, которые против них, по ее мнению, имеют крупные банки. По словам порноактрисы, после того как она разместила в соцсети видео с рассказом о решении банка , множество других представителей индустрии сообщили ей, что сталкивались с такой же проблемой.

Ранее популярная модель OnlyFans из Великобритании Фенелла Фокс пожаловалась на то, что ее доходы упали в пять раз. Девушка заявила, что из-за снижения заработка у нее возникли сложности с оплатой аренды жилья.

Шоу-бизнес,Алан Эванс,
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