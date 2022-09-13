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1 час назад

Лайма Вайкуле попросила помолиться за нее на фоне рецидива рака

Газета.Ru

Певица Лайма Вайкуле на концерте в честь композитора Раймонда Паулса призвала помолиться за нее после вопроса журналистов о рецидиве онкологического заболевания, передает StarHit.

"Верю врачам": Лайма Вайкуле попросила помолиться за нее
Фото: Валерий Левитин/РИА «Новости»Валерий Левитин/РИА «Новости»

«Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас», — заявила Вайкуле.

Она уточнила, что не знает, останется ли жить в Латвии или переедет в США. Вайкуле переживает из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в Европе, поэтому старается дистанцироваться от людей. Певица также призвала активно вакцинироваться против инфекции.

«Я верю врачам и делаю то, что мне говорят медики. Пью много воды, я трижды прививалась и один раз переболела. При необходимости сделаю прививку еще раз», — резюмировала звезда.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Раймонд Паулс,
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