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9 минут назад

На Михаила Галустяна подали в суд

Илья Родин

Певец Mr.Credo (Александр Махонин) в социальных сетях рассказал, что подал в суд на телеканал ТНТ и шоумена Михаила Галустяна. Возмущение исполнителя вызвало то, что его песня «Медляк» была без согласования использована в сериале «Бородач». Об этом пишет «СтарХит».

На Михаила Галустяна подали в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Mr. Credo - популярный певец и звезда 90-х и нулевых годов. Написал порядка 280 песен, часть из них стала хитами, в том числе, «Медляк» и «После Майдана».

Александр Махонин надеется отсудить 500 тыс. евро (30,4 млн рублей) за нарушение авторских прав.

Певец предупредил, что подключит к освещению судебных процессов федеральные каналы и прессу с тем, чтобы «усердно полоскать» имена тех, кто позаимствовал музыку композиции «Медляк».

По данным портала, Mr.Credo пытался решить вопрос в досудебном порядке, но представители телеканала проигнорировали его послания.

Шоу-бизнес,Александр Махонин,Михаил Галустян,
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