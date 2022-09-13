На Михаила Галустяна подали в суд

Певец Mr.Credo (Александр Махонин) в социальных сетях рассказал, что подал в суд на телеканал ТНТ и шоумена Михаила Галустяна. Возмущение исполнителя вызвало то, что его песня «Медляк» была без согласования использована в сериале «Бородач». Об этом пишет «СтарХит».

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Отмечается, что Mr. Credo - популярный певец и звезда 90-х и нулевых годов. Написал порядка 280 песен, часть из них стала хитами, в том числе, «Медляк» и «После Майдана».

Александр Махонин надеется отсудить 500 тыс. евро (30,4 млн рублей) за нарушение авторских прав.

Певец предупредил, что подключит к освещению судебных процессов федеральные каналы и прессу с тем, чтобы «усердно полоскать» имена тех, кто позаимствовал музыку композиции «Медляк».