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23 минуты назад

Активисты протестуют против концертов Агутина и Клавы Коки на фестивале "На высоте"

Газета.Ru

Активисты протестуют против концертов эстрадного исполнителя Леонида Агутина и поп-певицы Клавы Коки на ставропольском фестивале «На высоте». О том, что на Ставрополье требуют отмены выступлений, сообщает Telegram-канал Mash.

На Ставрополье требуют отмены концертов Агутина и Клавы Коки
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА НовостиЕкатерина Чеснокова/РИА Новости

Жители Ставрополья написали коллективное письмо губернатору Владимиру Владимирову, отметив, что летом Агутин критиковал спецоперацию на Украине, а Кока недавно дала спорный с точки зрения морали концерт на фоне храма во Владивостоке. Сэкономленные на звездах деньги ставропольцы предложили отправить на нужды спецоперации.

Утверждается, что выступление Агутина обойдется Ставрополью в 4 млн руб., а Клавы Коки — в 3 млн руб.

Ранее журналист Отар Кушанашвили назвал Клаву Коку «бедной девочкой» после скандала из-за концерта у храма. Из-за выступления артистки в честь Дня знаний во Владивостоке Коке устроили прокурорскую проверку — некоторых слушателей возмутило, что в песнях исполнительницы присутствует нецензурная лексика и упоминается алкоголь.

Шоу-бизнес,Отар Кушанашвили,Владимир Владимиров,Леонид Агутин,
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