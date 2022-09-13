На Ставрополье требуют отмены концертов Агутина и Клавы Коки

Активисты протестуют против концертов эстрадного исполнителя Леонида Агутина и поп-певицы Клавы Коки на ставропольском фестивале «На высоте». О том, что на Ставрополье требуют отмены выступлений, сообщает Telegram-канал Mash.
Жители Ставрополья написали коллективное письмо губернатору Владимиру Владимирову, отметив, что летом Агутин критиковал спецоперацию на Украине, а Кока недавно дала спорный с точки зрения морали концерт на фоне храма во Владивостоке. Сэкономленные на звездах деньги ставропольцы предложили отправить на нужды спецоперации.
Утверждается, что выступление Агутина обойдется Ставрополью в 4 млн руб., а Клавы Коки — в 3 млн руб.
Ранее журналист Отар Кушанашвили назвал Клаву Коку «бедной девочкой» после скандала из-за концерта у храма. Из-за выступления артистки в честь Дня знаний во Владивостоке Коке устроили прокурорскую проверку — некоторых слушателей возмутило, что в песнях исполнительницы присутствует нецензурная лексика и упоминается алкоголь.