Лариса Долина объяснила, почему не поет под фонограмму

Певица Лариса Долина рассказала, что не поет по фонограмму. Этим она поделилась в беседе с «Пятым каналом».
«Я вам скажу честно, я это ненавижу, весь этот процесс. Я просто не умею попадать в фонограмму, я этому не научилась», — призналась артистка. Она также добавила, что всегда была против подобных выступлений.
По ее мнению, исполнение вживую вызывает другие эмоции и чувства.
«А так, ты включаешь «плюс» и то, что уже спето. А может, у тебя настроение сегодня другое? Почему я должна петь то, что уже записано?» — заявила Долина.
Певица отметила, что не использует фонограмму, когда у нее садится голос. Она уверила, что есть специалисты, которые могут поставить на ноги артиста за два часа до концерта.
Ранее Долина назвала главный грех молодых исполнителей.