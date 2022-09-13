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51 минуту назад

Лариса Долина объяснила, почему не поет под фонограмму

Газета.Ruиещё 1

Певица Лариса Долина рассказала, что не поет по фонограмму. Этим она поделилась в беседе с «Пятым каналом».

Лариса Долина объяснила, почему не поет под фонограмму
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press

«Я вам скажу честно, я это ненавижу, весь этот процесс. Я просто не умею попадать в фонограмму, я этому не научилась», — призналась артистка. Она также добавила, что всегда была против подобных выступлений.

По ее мнению, исполнение вживую вызывает другие эмоции и чувства.

«А так, ты включаешь «плюс» и то, что уже спето. А может, у тебя настроение сегодня другое? Почему я должна петь то, что уже записано?» — заявила Долина.

Певица отметила, что не использует фонограмму, когда у нее садится голос. Она уверила, что есть специалисты, которые могут поставить на ноги артиста за два часа до концерта.

Ранее Долина назвала главный грех молодых исполнителей.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,
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