Клава Кока изменила слова в песне после скандала

Певица Клава Кока сделала свою песню более «пристойной» после скандала с выступлением на Дне знаний напротив храма во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал SHOT, исполнительница заменила слово «пьяная» на «веселая» в своей композиции «Пьяную домой».
Напомним, что после концерта певицы во Владивостоке местные жители при поддержке министерства культуры региона обратились в прокуратуру и потребовали проверить мероприятие.
Сейчас сотрудники ведомства изучают ситуацию на предмет мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ) и оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Если в песнях и их исполнении перед храмом найдут признаки преступления, то Клаве Коке грозит уголовное наказание.