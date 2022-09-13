Клава Кока изменила слова в песне после скандала

Певица Клава Кока сделала свою песню более «пристойной» после скандала с выступлением на Дне знаний напротив храма во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал SHOT, исполнительница заменила слово «пьяная» на «веселая» в своей композиции «Пьяную домой».

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Напомним, что после концерта певицы во Владивостоке местные жители при поддержке министерства культуры региона обратились в прокуратуру и потребовали проверить мероприятие.