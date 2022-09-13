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30 минут назад

Клава Кока изменила слова в песне после скандала

Никита Бородкин

Певица Клава Кока сделала свою песню более «пристойной» после скандала с выступлением на Дне знаний напротив храма во Владивостоке. Как сообщает Telegram-канал SHOT, исполнительница заменила слово «пьяная» на «веселая» в своей композиции «Пьяную домой».

Клава Кока изменила слова в песне после скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что после концерта певицы во Владивостоке местные жители при поддержке министерства культуры региона обратились в прокуратуру и потребовали проверить мероприятие.

Сейчас сотрудники ведомства изучают ситуацию на предмет мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ) и оскорбления чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Если в песнях и их исполнении перед храмом найдут признаки преступления, то Клаве Коке грозит уголовное наказание.

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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