Пригожин высказался о музыкальной карьере Волочковой

О музыкальной карьере балерины Анастасии Волочковой высказался в беседе с «Пятым каналом» известный продюсер Иосиф Пригожин. Он раскритиковал артистку за желание построить карьеру певицы.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Сергей Савостьянов / ТАСС

«Какая она певица? Не смешите мои тапочки. Хватит издеваться над музыкой! Хватит музыку превращать в фарс, обесценивать не надо! Каждый должен заниматься своим делом», — возмутился шоумен.

Накануне артистка презентовала в Москве клип на песню «Глоток любви». Некоторые подписчики Волочковой не оценили новое увлечение звезды и сравнили балерину с ведущей Ольгой Бузовой.