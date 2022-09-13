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1 час назад

Пригожин высказался о музыкальной карьере Волочковой

Мослента

О музыкальной карьере балерины Анастасии Волочковой высказался в беседе с «Пятым каналом» известный продюсер Иосиф Пригожин. Он раскритиковал артистку за желание построить карьеру певицы.

Пригожин высказался о музыкальной карьере Волочковой
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСССергей Савостьянов / ТАСС

«Какая она певица? Не смешите мои тапочки. Хватит издеваться над музыкой! Хватит музыку превращать в фарс, обесценивать не надо! Каждый должен заниматься своим делом», — возмутился шоумен.

Накануне артистка презентовала в Москве клип на песню «Глоток любви». Некоторые подписчики Волочковой не оценили новое увлечение звезды и сравнили балерину с ведущей Ольгой Бузовой.

Ранее россиян восхитила фотография балерины в ботфортах. Образ Волочковой в парике с челкой и одежде с изображениями американской актрисы Мэрилин Монро не оставил ее подписчиков равнодушными.

Шоу-бизнес,Мэрилин Монро,Иосиф Пригожин,
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