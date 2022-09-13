«Александр Гудков быстренько собрал монатки и улетел в Турцию. По крайней мере, так пишут, — мол, видели его в одном из аэропортов, откуда он улетал», — говорит Жигалова в видео.

3 сентября СМИ опубликовали письмо в Следственный комитет РФ председателя генсовета Гражданского комитета России Артура Шлыкова. Команда экспертов комитета увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов». Они требуют наказать комика по статье 282 УК РФ, санкции по которой предусматривают либо штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.