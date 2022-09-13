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1 час назад

Блогер Жигалова заявила, что юморист Гудков уехал в Турцию

Газета.Ru

Журналистка Алена Жигалова в новом выпуске своего YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» заявила, что юморист Александр Гудков покинул Россию.

По словам блогерши, причиной стали угрозы заведением уголовного дела после скандальной пародии на клип SHAMAN «Я русский».

«Александр Гудков быстренько собрал монатки и улетел в Турцию. По крайней мере, так пишут, — мол, видели его в одном из аэропортов, откуда он улетал», — говорит Жигалова в видео.

Юморист Александр Гудков отреагировал на возможную проверку СК клипа «Я узкий»

3 сентября СМИ опубликовали письмо в Следственный комитет РФ председателя генсовета Гражданского комитета России Артура Шлыкова. Команда экспертов комитета увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов». Они требуют наказать комика по статье 282 УК РФ, санкции по которой предусматривают либо штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Шоу-бизнес,Видео,Александр Гудков,Следственный комитет,
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