Муцениеце раскрыла детали нового сезона «Голос.Дети»

Актриса Агата Муцениеце раскрыла детали нового сезона шоу «Голос. Дети». В программе «Поехали» в эфире «Авторадио» она рассказала , что будет напутствовать детей перед их выходом на сцену.

«Я точно там буду, а все остальное — большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — заявила она.

Напомним, что Муцениеце четыре раза становилась ведущей шоу «Голос. Дети». В последнем сезоне пару ей составил шоумен Дмитрий Нагиев , который недавно решил уйти в творческий отпуск и временно отказаться от съемок в проекте.

Ранее актриса вместе с детьми выезжала в Латвию — каждый год она приезжает в деревню к родственникам во время каникул. Агата возвращалась в Россию через Эстонию и столкнулась со сложностями при прохождении таможни — ей пришлось провести на границе несколько часов, прежде чем получить разрешение на проезд.