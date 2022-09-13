В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
1 час назад

Муцениеце раскрыла детали нового сезона «Голос.Дети»

Никита Бородкин

Актриса Агата Муцениеце раскрыла детали нового сезона шоу «Голос. Дети». В программе «Поехали» в эфире «Авторадио» она рассказала, что будет напутствовать детей перед их выходом на сцену.

Муцениеце раскрыла детали нового сезона «Голос.Дети»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я точно там буду, а все остальное — большой секрет. Я не могу распространяться, кто еще будет, это секретная информация», — заявила она.

Напомним, что Муцениеце четыре раза становилась ведущей шоу «Голос. Дети». В последнем сезоне пару ей составил шоумен Дмитрий Нагиев, который недавно решил уйти в творческий отпуск и временно отказаться от съемок в проекте.

Ранее актриса вместе с детьми выезжала в Латвию — каждый год она приезжает в деревню к родственникам во время каникул. Агата возвращалась в Россию через Эстонию и столкнулась со сложностями при прохождении таможни — ей пришлось провести на границе несколько часов, прежде чем получить разрешение на проезд.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Дмитрий Нагиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители