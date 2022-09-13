Роман Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид вышел на "новый уровень"

47-летний актер Леонардо ДиКаприо и 27-летняя модель Джиджи Хадид вместе проводят время в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание People.

«Они были замечены тусующимися в компании людей. Прошло всего несколько недель с момента расставания. С того момента он гуляет с друзьями и семьей», — сообщает источник издания.

Уже несколько недель в социальных сетях обсуждают роман Леонардо ДиКаприо и Джиджи Хадид. Однако мнения инсайдеров издания разделились: одни считают, что модель не отвечают актеру взаимностью, другие же наоборот часто видят пару вместе и уверены, что их роман вышел на «новый уровень».

«Они узнают друг друга. Лео определенно преследует Джиджи», — рассказал один из инсайдеров.

В апреле этого года Джиджи Хадид отметила 27-летие, в то время как все предыдущие девушки Леонардо ДиКаприо были моложе 25 лет.