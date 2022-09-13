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34 минуты назад

Дети юмориста в этот день отмечают день рождения

Вести Подмосковья

Россияне не могли предположить, что Алла Пугачева вернется в Россию в одиночку. Она привезла с собой из Латвии двоих детей. Наследники Примадонны отправились в свою подмосковную школу, а ее супруг Максим Галкин остался за границей. Сейчас у него гастроли и возвращаться в Москву он не собирается.

Вернется ли Галкин в Россию 18 сентября?
Фото: Игорь Иванко / АГН "Москва"Игорь Иванко / АГН "Москва"

В ближайшее время дети Пугачевой и Галкина будут отмечать свой день рождения. Близнецам Лизе и Гарри исполнится девять лет. Праздник состоится 18 сентября. Соответственно, в эту дату россияне ждут возвращения Галкина в Россию. Им кажется, что юморист не пропустит день рождения своих детей.

Сам Галкин не собирается на родину. Он сейчас находится в Новой Зеландии, а затем планирует ехать в Молдову. Галкин предвкушает свои гастроли, рассказывает о том, какие города он посетит. Его концертный график заполнен выступлениями буквально до следующего лета. В Россию Галкину путь закрыт. Ему даже в Кремле намекнули, что делать юмористу на родине нечего.

Галкин не рассказывал о своих планах на день рождения своих детей. Он уже пропустил значимое событие для семьи – юморист не появился на школьной линейке у своих наследников. Есть те, кто предполагает, что Галкин все-таки вернется в Россию, чтобы поздравить своих детей. А есть те, кто уверен, что Лиза и Гарри Галкины вместе с Пугачевой сами поедут за границу к своему отцу.

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