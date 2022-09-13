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13 минут назад

«Зачем я подрался с Соловьевым»: Кушанашвили сделал признание

Елена Прошина

Журналист Отар Кушанашвили в своем новом YouTube-шоу «Каково?» заявил, что это он недавно избил телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет Teleprogramma.

Кушанашвили признался в драке с Соловьевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько дней назад Соловьев появился в прямом эфире своего шоу с ссадинами и синяками. Некоторые решили, что ведущий пострадал от Аллы Пугачевой, с которой у него недавно случился конфликт. Однако Кушанашвили разъяснил, что это результат его спора с коллегой и Пугачева не при чем.

«Вы спрашиваете, зачем я подрался с Соловьевым. Мы поспорили, кто сильнее – "Спартак" или "ЦСКА". Не из-за Пугачевой. Вы что, всерьез думаете, что кулаки – это решение проблемы? Я не вижу ничего смешного, что он пришел с разукрашенным лицом в эфир. Ничего, кроме сочувствия я проявить не могу», - высказался обозреватель.

Соловьев ответил на вопрос о ссадинах на лице фразой «не ваше собачье дело»

Ранее Соловьев отказался комментировать свой внешний вид. Он заявил, что с ним все в порядке.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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