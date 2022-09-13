Кушанашвили признался в драке с Соловьевым

Журналист Отар Кушанашвили в своем новом YouTube-шоу «Каково?» заявил, что это он недавно избил телеведущего Владимира Соловьева. Об этом пишет Teleprogramma.
Несколько дней назад Соловьев появился в прямом эфире своего шоу с ссадинами и синяками. Некоторые решили, что ведущий пострадал от Аллы Пугачевой, с которой у него недавно случился конфликт. Однако Кушанашвили разъяснил, что это результат его спора с коллегой и Пугачева не при чем.
«Вы спрашиваете, зачем я подрался с Соловьевым. Мы поспорили, кто сильнее – "Спартак" или "ЦСКА". Не из-за Пугачевой. Вы что, всерьез думаете, что кулаки – это решение проблемы? Я не вижу ничего смешного, что он пришел с разукрашенным лицом в эфир. Ничего, кроме сочувствия я проявить не могу», - высказался обозреватель.
Ранее Соловьев отказался комментировать свой внешний вид. Он заявил, что с ним все в порядке.