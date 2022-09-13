Кушанашвили признался в драке с Соловьевым

Журналист Отар Кушанашвили в своем новом YouTube-шоу «Каково?» заявил, что это он недавно избил телеведущего Владимира Соловьева . Об этом пишет Teleprogramma.

Несколько дней назад Соловьев появился в прямом эфире своего шоу с ссадинами и синяками. Некоторые решили, что ведущий пострадал от Аллы Пугачевой, с которой у него недавно случился конфликт. Однако Кушанашвили разъяснил, что это результат его спора с коллегой и Пугачева не при чем.