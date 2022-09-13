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14 минут назад

У Виктории Бони начался отек мозга в горах

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что отправилась в путешествие на гималайскую гору высотой более 8000 метров. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

У Виктории Бони начался отек мозга в горах
Фото: Телеграм-канал «Виктория Боня»Телеграм-канал «Виктория Боня»

Через два дня после восхождения на гору Боня начала жаловаться на плохое самочувствие. По словам телеведущей, у нее резко началась головная боль.

«Пять дней без душа, отек всего тела, включая мозг, бессонные ночи», — поделилась она.

Однако Боня уверяет, что, несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжит проводить время в горах.

«Когда видишь эту божественную красоту, ощущаешь ее каждой клеточкой, то сразу забываешь про все побочные эффекты горной болезни», — объяснила телеведущая.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,
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