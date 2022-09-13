У Виктории Бони начался отек мозга в горах

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что отправилась в путешествие на гималайскую гору высотой более 8000 метров. Ее слова цитирует Prozvezd.info.

Фото: Телеграм-канал «Виктория Боня» Телеграм-канал «Виктория Боня»

Через два дня после восхождения на гору Боня начала жаловаться на плохое самочувствие. По словам телеведущей, у нее резко началась головная боль.

«Пять дней без душа, отек всего тела, включая мозг, бессонные ночи», — поделилась она.

Однако Боня уверяет, что, несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжит проводить время в горах.