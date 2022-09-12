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25 минут назад

Боня столкнулась с "горной болезнью"

Елена Прошина

Телеведущая Виктория Боня, давно мечтавшая совершить подъем на гору Манаслу, столкнулась с «горной болезнью». Путь к мечте для нее оказался связан с сильной головной болью. Соответствующее заявление она сделала у себя в социальной сети.

Боня столкнулась с "горной болезнью"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бони, головные боли начали ее мучить с самого начала совершения подъема на гору Манаслу. Данный симптом телеведущая описала словно у нее в «голове что-то оторвалось». Также Боня рассказала об одышке, судорогах, отеке всего тела и бессоннице.

«Реальность моего пребывания в горах без преукраски. Пять дней без душа, страшная головная боль, отек всего тела, включая мозг, и бессонные ночи…», — написала телеведущая, прикрепив к посту свою фотографию, на которой предстала без косметики и с болезненным выражением лица.

соцсети

При этом Боня призналась, что при виде горных красот она «мгновенно забывает про любую боль или дискомфорт».

Завтра, 13 сентября, ее ждет подъем к первому и второму лагерям на горе Манаслу, но только если к ней «не вернется головная боль».

Ранее телеведущая у себя в соцсети заявляла, что восхождение на гору является для нее дорогой к «самопознанию и духовному росту». Она отмечала, что осознает все риски для здоровья, но убеждена, что именно «такие шаги меняют жизнь и позволяют понять кто ты на самом деле».

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