Выступление Шнурова в Лужниках назвали «моральным свинством»

Поведение Сергея Шнурова можно считать аморальным. Исполнение песни о сгоревшей Москве транслирует определенные сигналы для буржуазной публики, в том числе за пределами России. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал депутат Государственной думы Султан Хамзаев.
«Те, кто приходили слушать — это обычные люди. Многие сами не понимают, участником какого шабаша они были. Шнуров месседжи дает для тех, кто его услышит за пределами стадионов и не только в России. Шнуров – это рупор части общества, а именно нашей буржуазии. У них в целом вот такое отношение к стране», — отметил Хамзаев.
По мнению парламентария, музыка группы «Ленинград» состоит из двойных смыслов.
«Он транслирует определенную часть мышления. В народе это называется «зажравшийся бомонд». Они боготворят все чужое. Я на эту ситуацию смотрю с точки зрения психолога. Как на диагноз определенный – психологической нестабильности части буржуазии», — добавил он.
Депутат убежден, что подобный выплеск негатива является следствием неуверенности части буржуазии, мнение которой выражает певец.
«В силу происходящих событий в целом и тех испытаний, которые перед страной стоят, поведение Шнурова называется коротко и ясно – моральное свинство», — заключил Хамзаев.
Видео выступления Шнурова на концерте в Лужниках разошлось по социальным сетям. У многих пользователей интернета песня о сгоревшей российской столице вызвала всплеск возмущения.