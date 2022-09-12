В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
16 минут назад

Депутат Хамзаев: выступление Шнурова в Лужниках является «моральным свинством»

Вести Подмосковья

Поведение Сергея Шнурова можно считать аморальным. Исполнение песни о сгоревшей Москве транслирует определенные сигналы для буржуазной публики, в том числе за пределами России. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Выступление Шнурова в Лужниках назвали «моральным свинством»
Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"Сергей Киселев / АГН "Москва"

«Те, кто приходили слушать — это обычные люди. Многие сами не понимают, участником какого шабаша они были. Шнуров месседжи дает для тех, кто его услышит за пределами стадионов и не только в России. Шнуров – это рупор части общества, а именно нашей буржуазии. У них в целом вот такое отношение к стране», — отметил Хамзаев.

По мнению парламентария, музыка группы «Ленинград» состоит из двойных смыслов.

«Он транслирует определенную часть мышления. В народе это называется «зажравшийся бомонд». Они боготворят все чужое. Я на эту ситуацию смотрю с точки зрения психолога. Как на диагноз определенный – психологической нестабильности части буржуазии», — добавил он.

Депутат убежден, что подобный выплеск негатива является следствием неуверенности части буржуазии, мнение которой выражает певец.

«В силу происходящих событий в целом и тех испытаний, которые перед страной стоят, поведение Шнурова называется коротко и ясно – моральное свинство», — заключил Хамзаев.

Видео выступления Шнурова на концерте в Лужниках разошлось по социальным сетям. У многих пользователей интернета песня о сгоревшей российской столице вызвала всплеск возмущения.

Шоу-бизнес,Султан Хамзаев,Сергей Шнуров,Госдума,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители