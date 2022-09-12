Выступление Шнурова в Лужниках назвали «моральным свинством»

«Те, кто приходили слушать — это обычные люди. Многие сами не понимают, участником какого шабаша они были. Шнуров месседжи дает для тех, кто его услышит за пределами стадионов и не только в России. Шнуров – это рупор части общества, а именно нашей буржуазии. У них в целом вот такое отношение к стране», — отметил Хамзаев.