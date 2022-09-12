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1 час назад

Макс Барских сменил свой псевдоним

Никита Бородкин

Украинский певец Макс Барских сменил свой псевдоним и начал петь на английском языке. Как сообщает «Слово и Дело», после нескольких неудачных синглов на украинском он решил взять имя Mick Sunday.

Макс Барских сменил свой псевдоним
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об изменениях артист рассказал подписчикам в социальных сетях. Кроме того, он уже анонсировал скорый выход альбома на английском языке.

Напомним, что после начала спецоперации Барских раскритиковал действия Москвы, назвав Россию «дырявой страной». Кроме того, он отменил свои выступления и отказался возвращать фанатам деньги за билеты, заявив, что средства пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины.

В апреле Барских заявил, что собирается вступить в ряды ВСУ после двухнедельных курсов. Спустя месяц украинец отказался от своей идеи и уехал в США, где начал выступать на различных частных и публичных мероприятиях.

Шоу-бизнес,Макс Барских,
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