Бари Алибасов попал в больницу

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован для плановой операции на позвоночнике. Об этом «Комсомольской правде» заявил солист группы «На-На» Владимир Политов.

«Операция на позвоночник, это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая», - заверил он.

По словам Политова, продюсера должны отпустить домой «буквально с операционного стола», а надлежащий уход ему обеспечит помощница, которая является «и медиком, и сиделкой».

В июле 2020 года врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале 2021 года он сломал ногу, а в июне получил травму позвоночника. Позже стало известно, что Алибасову сделали операцию на позвоночнике.