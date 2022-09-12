В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
1 час назад

Бари Алибасов вновь попал в больницу

Алиса Селезнёва

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован для плановой операции на позвоночнике. Об этом «Комсомольской правде» заявил солист группы «На-На» Владимир Политов.

Бари Алибасов попал в больницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Операция на позвоночник, это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая», - заверил он.

По словам Политова, продюсера должны отпустить домой «буквально с операционного стола», а надлежащий уход ему обеспечит помощница, которая является «и медиком, и сиделкой».

В июле 2020 года врачи диагностировали у Алибасова-старшего корсаковский психоз и необратимые нарушения коры головного мозга. В феврале 2021 года он сломал ногу, а в июне получил травму позвоночника. Позже стало известно, что Алибасову сделали операцию на позвоночнике.

При этом Алибасов-младший заявлял, что его отец частично потерял память и каждые 15 минут забывает, где и с кем находится.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,Бари Алибасов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители