Аллегрова устроила скандал в Кремле

Певица Ирина Аллегрова грубо высказалась в адрес представителей прессы во время своего выступления в Кремле. Как сообщает Prozvezd, исполнительница приняла участие в концерте, который посвящен 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

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На мероприятии Аллегрова вела себя вызывающе. Она появилась за сценой лишь за несколько минут до своего выхода, а после выступления начала оскорблять журналистов.

«Ты — НТВшник, я с тобой разговаривать не буду. Тебя послать матом или как?», — обратилась к журналистам знаменитость.