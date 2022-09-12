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26 минут назад

Аллегрова устроила скандал в Кремле

Никита Бородкин

Певица Ирина Аллегрова грубо высказалась в адрес представителей прессы во время своего выступления в Кремле. Как сообщает Prozvezd, исполнительница приняла участие в концерте, который посвящен 85-летию со дня рождения народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Аллегрова устроила скандал в Кремле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На мероприятии Аллегрова вела себя вызывающе. Она появилась за сценой лишь за несколько минут до своего выхода, а после выступления начала оскорблять журналистов.

«Ты — НТВшник, я с тобой разговаривать не буду. Тебя послать матом или как?», — обратилась к журналистам знаменитость.

После этого Аллегрова поспешила покинуть Кремлевский дворец. Чем именно разозлили журналисты певицу — остается неизвестно. Отмечается, что конфликтовала исполнительница и с организаторами мероприятия.

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