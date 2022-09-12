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2 часа назад

Блогерша Блиновская рассказала об отношениях с Собчак после интервью

Lenta.ru

Известная блогерша Елена Блиновская рассказала, как у нее складываются отношения с телеведущей и журналисткой Ксений Собчак после скандального интервью, которое появилось на YouTube-канале ведущей в начале января 2022 года. Подробности она раскрыла в ролике, опубликованном 11 сентября на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.

Блогерша Блиновская рассказала об отношениях с Собчак после интервью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блиновская сообщила, что продолжает общаться с телеведущей, невзирая на интервью.

«Мы (c Собчак — прим. «Ленты.ру») здороваемся, то есть я могу ей легко написать и что-то там попросить. (...) Общечеловеческие отношения мы в целом сохранили», — заявила блогерша.

При этом Блиновская уточнила, что после выхода интервью узнала о Собчак «очень многое». Комментируя свои открытия, блогерша добавила, что «это было любопытно».

Интервью Блиновской вышло на YouTube-канале телеведущей в январе 2022 года. В ходе беседы Собчак довела блогершу до истерики замечаниями и неудобными вопросами, в результате чего Блиновская пригрозила ей «плюнуть в рожу». Блогерша также обвинила Собчак в обесценивании ее продукта.

Елена Блиновская — российская блогерша, автор онлайн-курса «Марафон желаний». На ее Instagram-аккаунт (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена) сегодня подписано 5,4 миллиона пользователей.

Шоу-бизнес,Елена Блиновская,
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