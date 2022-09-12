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30 минут назад

Харламов раскрыл свой заработок

Елена Прошина

Шоумен Гарик Харламов в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал, сколько зарабатывает на телевидении. Об этом пишет Teleprogramma.

Харламов раскрыл свой заработок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комик признался, что зарабатывает по 7 млн рублей в месяц. А тратит он их на себя любимого.

«Вам нужно, чтобы я озвучил семь миллионов рублей? Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей», - сказал Харламов.

Он также рассказал и о личной жизни. По его словам, после восьми лет в браке, сейчас ему лучше быть одному.

Напомним, ранее Гарик Харламов признался, что не любит расписываться и оставлять автографы для своих фанатов. По его словам, когда он последний раз расписывался, «пришлось отдать половину дома». Шоумен явно имел ввиду развод с Кристиной Асмус, которой он оставил общий особняк.

Сейчас у бывших супругов нормальные отношения. Недавно они вместе отвели общую дочь в третий класс. Он рассказал, что дочери не нравится рано вставать, она любит утром поспать, как и папа.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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