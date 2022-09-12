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18 минут назад

Основатель группы "На-На" Бари Алибасов попал в больницу

Газета.Ru

Заслуженный артист РФ Бари Алибасов был госпитализирован в больницу. Об этом рассказал солист группы "На-На" Владимир Политов в беседе с kp.ru.

Бари Алибасов попал в больницу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оказалось, певцу предстоит плановая операция на позвоночник. По словам Политова, хирургическое вмешательство потребовалось из-за множества факторов.

"Это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола", - сообщил Политов.

Ранее телеведущая Дана Борисова предположила, что у Алибасова болезнь Альцгеймера.

Владимир Политов,Бари Алибасов,Дана Борисова,
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