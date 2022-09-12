Бари Алибасов попал в больницу

Заслуженный артист РФ Бари Алибасов был госпитализирован в больницу. Об этом рассказал солист группы "На-На" Владимир Политов в беседе с kp.ru.
Оказалось, певцу предстоит плановая операция на позвоночник. По словам Политова, хирургическое вмешательство потребовалось из-за множества факторов.
"Это связано и с недавним неудачным падением, и с более ранними выкрутасами, когда Бари Каримович пытался перепрыгнуть через барабаны... Не переживайте, операция быстрая, и потом его сразу отпустят домой буквально с операционного стола", - сообщил Политов.
Ранее телеведущая Дана Борисова предположила, что у Алибасова болезнь Альцгеймера.