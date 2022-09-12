Пугачеву заметили на Красной площади

Если обратить внимание, за Пугачевой не ходит охрана в общественных местах. Либо те, кто делает снимки звезды на прогулке, не фотографируют ее телохранителей. Пугачеву видели, например, в Латвии. Она прогуливалась по пляжу в компании детей и няни. Поблизости секьюрити не было видно. Россияне советуют Пугачевой пользоваться услугами охраны и держать телохранителей поближе. Поклонники переживают, что звезде могут нанести ущерб в общественных местах. Все-таки у артистки стало слишком много хейтеров. Это произошло после того, как она покинула Россию в начале марта текущего года.