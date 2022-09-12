В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Россияне удивлены, что артистка свободно гуляет по Москве

Вести Подмосковья
Алла Пугачева отпраздновала День города с детьми на Красной площади. Пугачеву и ее наследников Лизу и Гарри видели в центре Москвы в компании друга семьи Игоря Гуляева. Это он выложил в Сеть видео с артисткой, которая прогуливается по знаковому для россиян месту. Певица выглядит счастливой. Интернет-пользователи удивлены, что звезда такого уровня может свободно гулять по Москве.
Пугачеву заметили на Красной площади
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"Кирилл Зыков / АГН "Москва"

Если обратить внимание, за Пугачевой не ходит охрана в общественных местах. Либо те, кто делает снимки звезды на прогулке, не фотографируют ее телохранителей. Пугачеву видели, например, в Латвии. Она прогуливалась по пляжу в компании детей и няни. Поблизости секьюрити не было видно. Россияне советуют Пугачевой пользоваться услугами охраны и держать телохранителей поближе. Поклонники переживают, что звезде могут нанести ущерб в общественных местах. Все-таки у артистки стало слишком много хейтеров. Это произошло после того, как она покинула Россию в начале марта текущего года.

Семья Пугачевой уехала за границу и, как полагали многие, должна была там оставаться. Интернет-пользователи не верили, что Пугачева может бросить Галкина за рубежом, а сама вместе с детьми вернуться в Россию. Галкин вряд ли вернется домой. Ему даже в Кремле намекнули, что России с юмористом не по пути. Галкин, высказав свою политическую позицию, закрыл себе путь на родину. Зарабатывать на жизнь в России он теперь вряд ли сможет.

Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Алла Пугачева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители