В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
40 минут назад

Галкин рассказал о своем будущем без детей и Пугачевой

Слово и Дело

Шоумен Максим Галкин поделился мыслями о том, что в будущем он не сможет находиться вместе с супругой и певицей Аллой Пугачевой и детьми.

Шоумен продолжает свои гастроли с юмористической программой в разных странах. По словам артиста, его ожидает множество мест, где ждут концертов. Он также раскрыл свои планы на будущее, в которых не будет места для семьи, о чем сообщил в социальных сетях.

«Вообще этой осенью будет много потрясающих мест, в которых я окажусь. Одно из таких знаменательных мест — это Молдова, любимый Кишинев», — отметил артист.

Галкин расстался с Пугачевой и детьми в конце августа, так как Гарри и Лиза отправились в школу в российской гимназии.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Алла Пугачева,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители