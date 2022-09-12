Галкин рассказал о своем будущем без детей и Пугачевой

Шоумен Максим Галкин поделился мыслями о том, что в будущем он не сможет находиться вместе с супругой и певицей Аллой Пугачевой и детьми.

Шоумен продолжает свои гастроли с юмористической программой в разных странах. По словам артиста, его ожидает множество мест, где ждут концертов. Он также раскрыл свои планы на будущее, в которых не будет места для семьи, о чем сообщил в социальных сетях.