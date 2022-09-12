Певец из Луганска возмутился, что его "не пропустили по блату" в "Голос 60+"

Певец из Луганска Валерий Унукович не смог пройти в следующий этап шоу «Голос 60+» после участия в слепых прослушиваниях. После того, как ни один из наставников не повернулся к исполнителю, он раскритиковал их в разговоре с ведущей проекта Ларисой Гузеевой, передает StarHit.