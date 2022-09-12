Певец из Луганска возмутился, что его "не пропустили по блату" в "Голос 60+"

Певец из Луганска Валерий Унукович не смог пройти в следующий этап шоу «Голос 60+» после участия в слепых прослушиваниях. После того, как ни один из наставников не повернулся к исполнителю, он раскритиковал их в разговоре с ведущей проекта Ларисой Гузеевой, передает StarHit.
«Почему меня по блату не пропустили? Почему не повернули кресла?» — высказался Унукович.
Гузеева поспешила подбодрить участника и осыпала его комплиментами.
«А зачем вам это? Вы такой яркий, такой запоминающийся. Не расстраивайтесь, вы классный, красивый, талантливый!» — сказала телеведущая.
Один из наставников Валерий Сюткин объяснил отказ Унуковичу тем, что ему не хватило «более музыкантского исполнения». Другой член жюри Александр Малинин добавил, что участнику еще стоит поработать над вокалом.