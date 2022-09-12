В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
42 минуты назад

Галкин анонсировал концерт в Санкт-Петербурге

Елена Прошина

Юморист Максим Галкин анонсировал концерт в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Газета.ru», речь идет не о России, а о городе, который находится в США.

Галкин анонсировал концерт в Санкт-Петербурге
Фото: ТАССТАСС

Его супруга Алла Пугачева в своих соцсетях рассказала, что Галкин может стать первым российским артистом, который даст концерт в американском Санкт-Петербурге.

Артист отметил, что отправится в тур по Соединенным Штатам весной следующего года — с 3 по 25 марта. Для него Галкин написал новую сольную программу. Кроме Санкт-Петербурга юморист планирует выступить в Далласе, Хьюстоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Напомним, что недавно Галкин рассказал подписчикам соцсетей, что отдыхает в Новой Зеландии. Он отметил, что каждый приезд в эту страну для него незабываем. Юморист поблагодарил местных жителей за теплый прием.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители