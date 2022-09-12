Юморист Максим Галкин анонсировал концерт в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Газета.ru», речь идет не о России, а о городе, который находится в США.

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Его супруга Алла Пугачева в своих соцсетях рассказала, что Галкин может стать первым российским артистом, который даст концерт в американском Санкт-Петербурге.

Артист отметил, что отправится в тур по Соединенным Штатам весной следующего года — с 3 по 25 марта. Для него Галкин написал новую сольную программу. Кроме Санкт-Петербурга юморист планирует выступить в Далласе, Хьюстоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.