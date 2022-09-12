Долина назвала главный грех молодых исполнителей

Российская певица и исполнительница джазовой музыки Лариса Долина назвала главные ошибки представителей российского шоу-бизнеса. Об этом пишет «Пятый канал». Одним из главных грехов она считает, плохое отношение к родному языку.
Об этом певица сообщила со сцены Кремлевского Дворца во время концерта, посвященному юбилею Иосифа Кобзона. Долина призналась, что не понимает даже, о чем поет молодое поколение. Также она обратила внимание на низкое качество, как, в общем, и манер исполнителей.
По оценке Долиной, небрежное исполнение не позволяет уловить даже смысл песни.
«Самый большой грех новых звезд — небрежное отношение к родному русскому языку. Дикции и артикуляции вообще нет. Сложно разобрать смысл, из-за чего страдает качество выступления», — считает известная исполнительница.
Ранее TikTok-блогер и певица Валя Карнавал публично поздравила народную артистку России Ларису Долину с днем рождения. Это произошло после скандала на шоу Максима Галкина.