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55 минут назад

Лариса Долина назвала главный грех молодых исполнителей

Газета.Ruиещё 1

Российская певица и исполнительница джазовой музыки Лариса Долина назвала главные ошибки представителей российского шоу-бизнеса. Об этом пишет «Пятый канал». Одним из главных грехов она считает, плохое отношение к родному языку.

Долина назвала главный грех молодых исполнителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом певица сообщила со сцены Кремлевского Дворца во время концерта, посвященному юбилею Иосифа Кобзона. Долина призналась, что не понимает даже, о чем поет молодое поколение. Также она обратила внимание на низкое качество, как, в общем, и манер исполнителей.

По оценке Долиной, небрежное исполнение не позволяет уловить даже смысл песни.

«Самый большой грех новых звезд — небрежное отношение к родному русскому языку. Дикции и артикуляции вообще нет. Сложно разобрать смысл, из-за чего страдает качество выступления», — считает известная исполнительница.

Ранее TikTok-блогер и певица Валя Карнавал публично поздравила народную артистку России Ларису Долину с днем рождения. Это произошло после скандала на шоу Максима Галкина.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Максим Галкин,Иосиф Кобзон,
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