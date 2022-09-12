Аллегрова устроила скандал в Кремле

Певица Ирина Аллегрова довольно резко отреагировала на желание журналистов побеседовать с ней после вечера памяти Иосифа Кобзона в Кремле. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Представители СМИ пытались спросить у Аллегровой, как она сохраняет костюмы для выхода на сцену в хорошем состоянии - на концерте она выступала в камзоле, в котором уже была замечена несколько лет назад. Однако вместо этого артистка начала критиковать журналистов. Одному из них она заявила, что не станет отвечать на вопросы, поскольку он представляет телеканал НТВ.