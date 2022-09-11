Панин заявил, что не собирается возвращаться

В последнее время поведение скандального актера Алексея Панина отличается особенной неадекватностью. Все чаще звучат мнения, что ему требуется квалифицированная медицинская помощь, а, возможно, и лечение в специализированном стационаре, - сообщает Экспресс Газета.
Также постоянно возникают слухи о том, что актер вернулся в Россию. Панин решил расставить все точки, и в микроблоге обратился к подписчикам с заявлением о том, что в Россию возвращаться не намерен. А его пост «Я вернулся!» связан всего лишь с разблокировкой его микроблога в социальной сети.
«Ребятки, дорогие, я не вернусь в любимую Россию до тех пор, пока там происходит бардак», - резюмировал Алексей.
Депутат Роман Худяков считает, что Панин находится в пограничном состоянии психики с просветлениями и ухудшениями. Осложняет дело то, что, по словам Худякова, Панин – запойный алкоголик.