Панин заявил, что не собирается возвращаться

В последнее время поведение скандального актера Алексея Панина отличается особенной неадекватностью. Все чаще звучат мнения, что ему требуется квалифицированная медицинская помощь, а, возможно, и лечение в специализированном стационаре, - сообщает Экспресс Газета.

Также постоянно возникают слухи о том, что актер вернулся в Россию. Панин решил расставить все точки, и в микроблоге обратился к подписчикам с заявлением о том, что в Россию возвращаться не намерен. А его пост «Я вернулся!» связан всего лишь с разблокировкой его микроблога в социальной сети.