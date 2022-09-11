Николаев регистрирует права на бренд «Третье сентября»

Песня «Третье сентября» Игоря Николаева на музыку Игоря Крутого, которую исполняет Михаил Шуфутинский, стала суперхитом. Каждый год в начале сентября она звучит отовсюду, в интернете ей посвящаются мемы, а у исполнителей появляются ремейки. Как рассказывает «Комсомольская Правда», количество перепевов трека все увеличивается.
Композитор Игорь Николаев решил монетизировать популярность песни. Он подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Третьесентября». После того, как документы будут оформлены, Николаев сможет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, предоставлять услуги по музыкальному образованию и даже «заниматься музыкотерапией».
Шуфутинский впервые спел «Третье сентября» в 1994 году. Сам певец объяснял популярность песни ее душевностью. Он отмечал, что каждый человек переживал такое же печальное расставание, как лирический герой этой песни.
Интерес интернета «Третьему сентября» Шуфутинский назвал потрясающей рекламой, за которую он ничего никому не должен.