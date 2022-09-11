В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
40 минут назад

Николаев регистрирует права на бренд «Третье сентября»

Ирина Лебедева

Песня «Третье сентября» Игоря Николаева на музыку Игоря Крутого, которую исполняет Михаил Шуфутинский, стала суперхитом. Каждый год в начале сентября она звучит отовсюду, в интернете ей посвящаются мемы, а у исполнителей появляются ремейки. Как рассказывает «Комсомольская Правда», количество перепевов трека все увеличивается.

Николаев регистрирует права на бренд «Третье сентября»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Композитор Игорь Николаев решил монетизировать популярность песни. Он подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Третьесентября». После того, как документы будут оформлены, Николаев сможет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, предоставлять услуги по музыкальному образованию и даже «заниматься музыкотерапией».

Шуфутинский впервые спел «Третье сентября» в 1994 году. Сам певец объяснял популярность песни ее душевностью. Он отмечал, что каждый человек переживал такое же печальное расставание, как лирический герой этой песни.

Интерес интернета «Третьему сентября» Шуфутинский назвал потрясающей рекламой, за которую он ничего никому не должен.

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,Игорь Николаев,Роспатент,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители