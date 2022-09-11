Николаев регистрирует права на бренд «Третье сентября»

Песня «Третье сентября» Игоря Николаева на музыку Игоря Крутого, которую исполняет Михаил Шуфутинский, стала суперхитом. Каждый год в начале сентября она звучит отовсюду, в интернете ей посвящаются мемы, а у исполнителей появляются ремейки. Как рассказывает «Комсомольская Правда», количество перепевов трека все увеличивается.

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Композитор Игорь Николаев решил монетизировать популярность песни. Он подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Третьесентября». После того, как документы будут оформлены, Николаев сможет оказывать услуги онлайн-сервисов для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов, выпускать музыкальную продукцию, предоставлять услуги по музыкальному образованию и даже «заниматься музыкотерапией».

Шуфутинский впервые спел «Третье сентября» в 1994 году. Сам певец объяснял популярность песни ее душевностью. Он отмечал, что каждый человек переживал такое же печальное расставание, как лирический герой этой песни.