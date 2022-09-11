Организаторы прокомментировали гибель женщины на шоу "Ленинграда"

"В двух случаях потребовалась скорая помощь. Зритель в состоянии алкогольного опьянения, желая попасть в фан-зону, прыгнул с трибуны на навигационный баннер, как на батут. Баннер не выдержал и прорвался, и мужчина рухнул на пол, - сказали организаторы. - Охрана стадиона и стюарды оказали ему первую помощь и вызвали скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу".