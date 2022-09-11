Загитова продолжит участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в третий раз подряд станет одной из ведущих нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что Алина Загитова является обладательницей золотой (одиночное катание) и серебряной (командный турнир) медалей Зимних Олимпийских игр-2018 года. В ее активе золото чемпионата мира-2019 года, золото и серебро первенств Европы в 2018 и 2019 годах.

По данным агентства, в прошлом году соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Кто станет вторым ведущим в этом году в настоящее время неизвестно.