Загитова продолжит участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в третий раз подряд станет одной из ведущих нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Алина Загитова является обладательницей золотой (одиночное катание) и серебряной (командный турнир) медалей Зимних Олимпийских игр-2018 года. В ее активе золото чемпионата мира-2019 года, золото и серебро первенств Европы в 2018 и 2019 годах.
По данным агентства, в прошлом году соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Кто станет вторым ведущим в этом году в настоящее время неизвестно.
Загитова заявила ранее, что «фигурное катание по популярности не уступает футболу и даже, возможно, превосходит».