Распутину обокрали отзывчивые воры

Маша Распутина отдыхала на турецком курорте. Она несколько дней назад проявила неосторожность – примеряла наряды в магазине и оставила без внимания свою сумочку. А там были не только деньги и карты, но и документы и обратный билет.

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Певица сразу заблокировала карту и написала заявление в полицию. Также звезда обратилась в консульство, сообщив о краже паспорта. В общем, отдых был испорчен, и Распутина волновалась, как она сможет вернуться домой.

Но Маше очень повезло – воришки оказались сознательными и подкинули ее сумку в тот же магазин, из которого и украли. Конечно, денег там не было, но к певице вернулись документы и банковские карты. Единственное – пропал обратный билет, но при наличии документов звезда смогла вернуться в Россию ближайшим рейсом.

Довелось стать жертвой воров и ее коллеге по шоу-бизнесу Виктории Боне. Правда, ее обокрали в квартире, в Монако. Грабители унесли дорогие сумки.

«Сумки были разные: и из крокодиловой кожи, и просто кожаные, и не только. Пропала даже именная сумка, которую мы делали на заказ, с золотыми и серебряными нитями. На ней написано мое имя, — сказала Боня порталу WomanHit.