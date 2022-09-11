Киркоров решил последовать примеру Бузовой

Певец Филипп Киркоров заявил, что хочет сменить амплуа и выступить в роли поющего актера. К этой идее его подтолкнули работы «дорогого друга Евгения Миронова», пишет «Газета.Ru».

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Киркоров опубликовал в соцсетях снимки с вручения премии Корша, которая состоялась на сцене Театра Наций.

Певец сообщил, что пришел на церемонию, чтобы поздравить «дорогого друга Евгения Миронова» с профессиональной премией. Он написал, что посмотрел несколько спектаклей Миронова: «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре» и пришел в восторг.

Киркоров признался, что планирует выступить в Театре Наций. Причем не только как певец – он намерен «сыграть драматически-музыкальную роль». Для певца стало «потрясающим открытием», что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр и в итоге у него возникла «идейка».

Ранее на театральной сцене себя пробовала телеведущая и певица Ольга Бузова.