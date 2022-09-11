В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
40 минут назад

Киркоров решил последовать примеру Бузовой

Елена Прошина

Певец Филипп Киркоров заявил, что хочет сменить амплуа и выступить в роли поющего актера. К этой идее его подтолкнули работы «дорогого друга Евгения Миронова», пишет «Газета.Ru».

Киркоров решил последовать примеру Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров опубликовал в соцсетях снимки с вручения премии Корша, которая состоялась на сцене Театра Наций.

Певец сообщил, что пришел на церемонию, чтобы поздравить «дорогого друга Евгения Миронова» с профессиональной премией. Он написал, что посмотрел несколько спектаклей Миронова: «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре» и пришел в восторг.

Киркоров признался, что планирует выступить в Театре Наций. Причем не только как певец – он намерен «сыграть драматически-музыкальную роль». Для певца стало «потрясающим открытием», что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр и в итоге у него возникла «идейка».

Ранее на театральной сцене себя пробовала телеведущая и певица Ольга Бузова.

Осенью 2021 года МХАТ пригласил ее играть в постановке «Чудесный грузин». Позднее театр отменил этот спектакль из-за плохих продаж билетов.

Шоу-бизнес,Евгений Миронов,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители