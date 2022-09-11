Кока скорректировала текст песни после жалобы в прокуратуру

Клава Кока оказалась втянутой в серьезный скандал из-за текстов своих песен. Также часть публики сочла неподобающими концертные наряды певицы. Звезда решила подстроиться под выдвигаемые требования и изменила слова композиции.

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Как пишет портал actualnews, поклонники звезды заметили, что на Дне Челябинска, где Кока выступала на праздничном концерте, в одной из ее известных песен прозвучали слова «забери меня, веселую, домой». Ранее в тексте присутствовало не слово «веселую», а слово «пьяную». Как писали СМИ, после концерта в Приморском крае родители детей, побывавших на концерте, направили на Клаву жалобу в прокуратуру.

Также обрушилась на исполнительницу актриса Мария Шукшина. Она отметила, что девушка выступала на фоне Кафедрального собора, а одета она была вызывающе.

Кока побывала в гостях у «Нового радио» и рассказала о последних событиях своей жизни в подкасте «НеДудь». Так, в этом году ей удалось приобрести уже вторую квартиру в Москве.

«Я купила квартиру, которая мне нужна. Приобрела ее еще в феврале».