Священник негативно отозвался об интервью Собчак с Касаткиной

Священнослужитель Павел Островский резко осудил интервью телеведущей Ксении Собчак с теннисисткой Дарьей Касаткиной. В Телеграм-канале Островский обратил внимание на то, что героиня интервью имеет нетрадиционную ориентацию, а о христианстве беседует, сидя на площади у католического храма в Испании.
«Вся суть глубины духовности Дарьи выражена в ее словах, что в Судный День она вряд ли вспомнит что-то там про законы Божьи; скорее она вспомнит сэндвич с хамоном, который она сейчас ест.
А потом, помахивая этим хамоном, она вопрошает: «Где религия, где, где… Где главный помощник? В мире звездец происходит, где, покажите мне? Почему дети умирают? А все во что-то верят…», - возмутился священник.
Островский написал, что Касаткина не понимает, что верующие люди не только возносят молитвы, но и лично помогают тем, кто нуждается в помощи. Однако, по его словам, Дарья такое понять не может, поскольку «в ее мирке есть только стереотипы о христианстве, но никак не реальная подвижническая жизнь с любовью к Богу и ближним».
В целом интервью служитель церкви назвал «путешествием по дну».
Ксения Собчак после этого комментария пригласила Островского к себе в эфир. Священник дал согласие.
Накануне телеведущую и блогера Ксению Собчак вызвали на допрос в качестве свидетеля в Управление по организации дознания МВД РФ. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
«А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич Михалков увидел в словах Виталия Всеволодовича Манского в нашем интервью, вышедшем на моем ютубе», — написала она.