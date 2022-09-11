Священник негативно отозвался об интервью Собчак с Касаткиной

Священнослужитель Павел Островский резко осудил интервью телеведущей Ксении Собчак с теннисисткой Дарьей Касаткиной . В Телеграм-канале Островский обратил внимание на то, что героиня интервью имеет нетрадиционную ориентацию, а о христианстве беседует, сидя на площади у католического храма в Испании .

«Вся суть глубины духовности Дарьи выражена в ее словах, что в Судный День она вряд ли вспомнит что-то там про законы Божьи; скорее она вспомнит сэндвич с хамоном, который она сейчас ест.

А потом, помахивая этим хамоном, она вопрошает: «Где религия, где, где… Где главный помощник? В мире звездец происходит, где, покажите мне? Почему дети умирают? А все во что-то верят…», - возмутился священник.

Островский написал, что Касаткина не понимает, что верующие люди не только возносят молитвы, но и лично помогают тем, кто нуждается в помощи. Однако, по его словам, Дарья такое понять не может, поскольку «в ее мирке есть только стереотипы о христианстве, но никак не реальная подвижническая жизнь с любовью к Богу и ближним».