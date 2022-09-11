Стало известно, сколько Шнуров заработал за концерт в Москве

Сергей Шнуров вернулся в шоу-бизнес и вновь собрал группировку «Ленинград». На концерт в Лужниках собрались 70 тысяч человек

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Для зрителей звучали лучшие хиты «Ленинграда», а также музыкант исполнил несколько композиций с симфоническим оркестром.

Журналистам портала spb.tsargrad.tv удалось узнать, сколько заработал певец за этот концерт. Сумма составила примерно 120 миллионов рублей. Сам Шнуров подтвердил эту информацию.

«Цифры сопоставимые, да», - сказал он.

Ранее Великобритания отказала в выдаче визы Сергею Шнурову. Об этом рассказал певец на большой пресс-конференции в РИА Новости, пишет Teleprogramma.pro.