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31 минуту назад

Стало известно, сколько Шнуров заработал за концерт в Москве

Ирина Лебедева

Сергей Шнуров вернулся в шоу-бизнес и вновь собрал группировку «Ленинград». На концерт в Лужниках собрались 70 тысяч человек

Стало известно, сколько Шнуров заработал за концерт в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для зрителей звучали лучшие хиты «Ленинграда», а также музыкант исполнил несколько композиций с симфоническим оркестром.

Журналистам портала spb.tsargrad.tv удалось узнать, сколько заработал певец за этот концерт. Сумма составила примерно 120 миллионов рублей. Сам Шнуров подтвердил эту информацию.

«Цифры сопоставимые, да», - сказал он.

Ранее Великобритания отказала в выдаче визы Сергею Шнурову. Об этом рассказал певец на большой пресс-конференции в РИА Новости, пишет Teleprogramma.pro.

«Я собирался на концерт австралийской рок-группы AC/DC. Купил билеты. Но мне отказали в визе. Я с тех пор обиделся на Англию», — заявил лидер группы «Ленинград».

Шоу-бизнес,Сергей Шнуров,
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