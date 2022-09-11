Друг Шатунова рассказал об операции, которую перенес певец

Как оказалось, незадолго до смерти Юрий Шатунов перенес хирургическое вмешательство. Друг покойного певца Николай Алексеев был гостем программы «Ты не поверишь!» на НТВ и рассказал, что артист сделал операцию на глазах.

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У Шатунова стало стремительно ухудшаться зрение. Нужно было что-то делать, и Алексеев поделился с другом контактами хорошей московской клиники. Там в итоге Юрия успешно прооперировали. Шатунов, хоть и жил за рубежом, лечиться предпочел в России. Об этом пишет портал slovodel.

«В Германии достаточно сложно все по сравнению с Россией», – прокомментировал его решение Алексеев.