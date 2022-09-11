В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
2 часа назад

Друг Шатунова рассказал об операции, которую перенес певец

Ирина Лебедева

Как оказалось, незадолго до смерти Юрий Шатунов перенес хирургическое вмешательство. Друг покойного певца Николай Алексеев был гостем программы «Ты не поверишь!» на НТВ и рассказал, что артист сделал операцию на глазах.

Друг Шатунова рассказал об операции, которую перенес певец
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Шатунова стало стремительно ухудшаться зрение. Нужно было что-то делать, и Алексеев поделился с другом контактами хорошей московской клиники. Там в итоге Юрия успешно прооперировали. Шатунов, хоть и жил за рубежом, лечиться предпочел в России. Об этом пишет портал slovodel.

«В Германии достаточно сложно все по сравнению с Россией», – прокомментировал его решение Алексеев.

Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года. Певец скончался от острой сердечной недостаточности, не дожив несколько месяцев до своего 49-летия. У Шатунова осталась жена и двое детей.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Николай Алексеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители