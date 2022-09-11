Садальский объяснил, почему считает Лободу глупой

Станислав Садальский на фоне недавнего высказывания певицы Светланы Лободы о том, что она была звездой номер один в России, вспомнил историю, свидетелем которой был лично.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер летел на гастроли. Неподалеку сидела, как выразился Садальский, «губастая женщина». Он бы и не обратил на нее внимание, но дама потребовала от стюардессы выключить мотор, поскольку его шум мешает спать. Когда Стас поинтересовался, кто она такая, ему высказали предположение, что это, вероятно, эскортница.

Станислав Юрьевич тогда посмеялся над ситуацией в микроблоге. С ним сразу связались представители певицы и попросили убрать пост. Садальский не захотел ругаться и удалил публикацию.

И вот сейчас актер вновь вспомнил об этом случае, - пишет Экспресс газета.

«Лобода может себя считать первой артисткой мира, я не удивлюсь. Она глупая женщина», — резюмировал Садальский.