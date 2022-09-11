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38 минут назад

Садальский объяснил, почему считает Лободу глупой

Ирина Лебедева

Станислав Садальский на фоне недавнего высказывания певицы Светланы Лободы о том, что она была звездой номер один в России, вспомнил историю, свидетелем которой был лично.

Садальский объяснил, почему считает Лободу глупой
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер летел на гастроли. Неподалеку сидела, как выразился Садальский, «губастая женщина». Он бы и не обратил на нее внимание, но дама потребовала от стюардессы выключить мотор, поскольку его шум мешает спать. Когда Стас поинтересовался, кто она такая, ему высказали предположение, что это, вероятно, эскортница.

Станислав Юрьевич тогда посмеялся над ситуацией в микроблоге. С ним сразу связались представители певицы и попросили убрать пост. Садальский не захотел ругаться и удалил публикацию.

И вот сейчас актер вновь вспомнил об этом случае, - пишет Экспресс газета.

«Лобода может себя считать первой артисткой мира, я не удивлюсь. Она глупая женщина», — резюмировал Садальский.

Светлана Лобода переехала в Латвию и живет в Юрмале. Ее дети уже там пошли в англоязычные школу и сад. Лобода в скором времени отправляется в тур по Европе и США. Напомним, что Светлану Лободу внесли в список тех украинских артистов, которые ближайшие 50 лет не смогут въехать в Россию.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,Станислав Садальский,
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