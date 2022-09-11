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45 минут назад

Лепс выступил на стадионе перед матчем ЦСКА - «Краснодар»

Ирина Лебедева

Григорий Лепс порадовал футбольных болельщиков. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» вчера прошел матч 9-го тура РПЛ, где встречались ЦСКА и «Краснодар». Перед началом встречи Лепс для игроков и зрителей исполнил свой хит «Самый лучший день».

Лепс выступил на стадионе перед матчем ЦСКА - «Краснодар»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Игра проходила в день празднования 875-летия столицы, и москвичи порадовали своих фанатов красивой победой 4:1, - информирует teleprogramma.pro.

Лепс сделал подарок вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву – майку с номером 300 на спине. Именно столько «сухих» матчей за ЦСКА сыграл голкипер.

Григория Лепса назвали лучшим артистом российской эстрады. Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный в своем телеграмм-канале устроил онлайн-голосование, целью которого было выявить лучших артистов на современной отечественной сцене.

По словам Эдгарда, с очень большим перевесом в тридцать шесть процентов первое место занял исполнитель хитов «Я счастливый» и «Рюмка водки на столе» Григорий Лепс.

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