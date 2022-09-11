Сергей Горох рассказал, как когда-то спас жизнь Моисееву

Борис Моисеев перенес тяжелый инсульт, от последствий которого в итоге покинул сцену и живет затворником в своем загородном доме. Однако все могло бы в свое время закончиться гораздо хуже, если бы его концертный директор не организовал доставку певца в больницу. Об этом сообщает портал actualnews.

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Как рассказал сам Горох, в 2010 году Моисеев был просто нарасхват. И он не отказывался ни от одного предложения. В итоге артист буквально жил в самолетах и хронически не высыпался. Организм просто не выдержал такой нагрузки.

Однажды Моисеев позвонил Гороху и сказал, что отключился за рулем, пока стоял на светофоре. Несмотря на скверное состояние, актер самостоятельно поехал домой в Барвиху. Горох потребовал, что бы горничная срочно вызвала скорую помощь. Медики приехали, но решили, что Моисеев просто крайне устал, сделали укол и пообещали, что тот проснется бодрым и здоровым.

Утром Сергей связался с певцом и понял, что тот находится в неадекватном состоянии. Горох поехал в Барвиху и по дороге позвонил Кобзону; тот сразу сказал, что это, скорее всего, инсульт, и что требуется срочная госпитализация, иначе больной погибнет.

Моисеев в больницу ложиться отказывался категорически. И только после укола успокоительного его удалось увести в машину скорой помощи.